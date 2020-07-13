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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:38Заразились
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Трамп заявил, что в России удивились бы статистике при таком же интенсивном тестировании на COVID-19, как в США

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В ряде больших стран, в частности, в России, получили бы иную, менее оптимистичную, картину распространения COVID-19, если бы тестировали людей столь же интенсивно, как в США, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Если бы, скажем в Китае, России, Индии, других больших странах, тестировали на коронавирус так же, как это делаем мы, то они бы получили крайне удивительные статистические данные", - сказал он в ходе "круглого стола" в Белом доме.

Трамп пояснил, что в США "лучшая и самая интенсивная система тестирования" на коронавирус COVID-19. По его словам, именно это объясняет высокое количество заражений, о которых ежедневно сообщается в стране.

В то же время, по словам президента, сейчас у США смертность от коронавируса сейчас - одна из самых низких в мире. Также он напомнил об успешной работе над вакциной и эффективной терапией.

В США по состоянию на понедельник выявлено уже почти 3,5 млн случаев заражения, около 138 тыс. пациентов скончались. По обоим показателям США занимают первое место в мире.

Хроника коронавируса. Июль.

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Работа ведущей египетской фармацевтической компании Eva Pharma, которая производит два препарата, применяемых для лечения пациентов с COVID-19 - ремдесивир для госпитализированных с тяжелой формой и фавипиравир для легких и умеренных случаев
США Дональд Трамп коронавирус

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