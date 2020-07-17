Цукерберг раскритиковал администрацию Трампа в связи с коронавирусом

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг назвал неэффективными действия администрации Дональда Трампа по борьбе с коронавирусом и предложил провести reset, полный пересмотр политики в этом отношении и сделать борьбу с эпидемией приоритетом, пишет The Hill.

Он сказал это в беседе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, которая транслировалась в Facebook Live. Незадолго до этой встречи соцсеть объявила о новых мерах по борьбе с фейками и мифами про коронавирус, в том числе по ограничению циркулирования вероятно вредных постов и продвижению публикаций из надежных источников.

"Сейчас очевидно, что кривая заболеваемости в США значительно хуже, чем во многих других странах, и что наше правительство и эта администрация намного менее эффективны в подходе к ситуации", - сказал бизнесмен.

Он также раскритиковал чиновников администрации за попытки дискредитировать Фаучи. Например, недавно экономический советник Белого дома Питер Наварро в колонке для USA Today написал, что Фаучи "ошибся во всем" и в администрации составили список его промахов с самого начала пандемии. В перечень вошли комментарии эксперта о том, что не стоит переоценивать маски, которые он делал на ранней стадии эпидемии.

Цукерберг отметил, что он сочувствовал Фаучи на ранних порах, когда, впрочем, уже было очевидно, что будут вспышки инфекции, вне зависимости от того, что будет делаться для ее сдерживания.

"Но сейчас уже июль и я думаю, что нынешней ситуации можно было бы избежать. Очень огорчает, что у нас до сих пор нет адеквтаных тестов, что доверие к нашим виднейшим ученым, вроде вас, и к CDC (Центр по контролю за распространением заболеваний. - ИФ.) подорвано и что до недавних пор некоторые члены администрации публично сомневались в полезности лучших советов, в том числе о ношении масок", - сказал Цукерберг.

В США летом начался новый всплеск распространения коронавирусной инфекции. Сейчас заболевааемость растет в большинстве штатов, лидируют Аризона, Флорида и Калифорния. На 17 июля в стране с начала пандемии было зафиксировано 3 717 478 случаев COVID-19, за сутки их число выросло на 22 453. Умерли 141 432 заболевших.