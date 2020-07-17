Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03Заразились
на 17.07В России 759 203+6 406В мире 13 805 296+250 819

Цукерберг раскритиковал администрацию Трампа в связи с коронавирусом

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг назвал неэффективными действия администрации Дональда Трампа по борьбе с коронавирусом и предложил провести reset, полный пересмотр политики в этом отношении и сделать борьбу с эпидемией приоритетом, пишет The Hill.

Пандемия коронавируса

Он сказал это в беседе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, которая транслировалась в Facebook Live. Незадолго до этой встречи соцсеть объявила о новых мерах по борьбе с фейками и мифами про коронавирус, в том числе по ограничению циркулирования вероятно вредных постов и продвижению публикаций из надежных источников.

"Сейчас очевидно, что кривая заболеваемости в США значительно хуже, чем во многих других странах, и что наше правительство и эта администрация намного менее эффективны в подходе к ситуации", - сказал бизнесмен.

Он также раскритиковал чиновников администрации за попытки дискредитировать Фаучи. Например, недавно экономический советник Белого дома Питер Наварро в колонке для USA Today написал, что Фаучи "ошибся во всем" и в администрации составили список его промахов с самого начала пандемии. В перечень вошли комментарии эксперта о том, что не стоит переоценивать маски, которые он делал на ранней стадии эпидемии.

Цукерберг отметил, что он сочувствовал Фаучи на ранних порах, когда, впрочем, уже было очевидно, что будут вспышки инфекции, вне зависимости от того, что будет делаться для ее сдерживания.

"Но сейчас уже июль и я думаю, что нынешней ситуации можно было бы избежать. Очень огорчает, что у нас до сих пор нет адеквтаных тестов, что доверие к нашим виднейшим ученым, вроде вас, и к CDC (Центр по контролю за распространением заболеваний. - ИФ.) подорвано и что до недавних пор некоторые члены администрации публично сомневались в полезности лучших советов, в том числе о ношении масок", - сказал Цукерберг.

В США летом начался новый всплеск распространения коронавирусной инфекции. Сейчас заболевааемость растет в большинстве штатов, лидируют Аризона, Флорида и Калифорния. На 17 июля в стране с начала пандемии было зафиксировано 3 717 478 случаев COVID-19, за сутки их число выросло на 22 453. Умерли 141 432 заболевших.

Хроника коронавируса. Июль.

33
Власти Венесуэлы усилили карантинные меры в столице и соседнем штате Миранда в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Число случаев коронавируса в стране превысило 10 тысяч.Античный театр Одеон Герода Аттика в Афинах открылся после ослабления ограничений15 июля. В Великобритании число подтвержденных случаев смерти от COVID-19 составило около 45 тысяч, что является самым высоким показателем в Европе. На фото: мурал Бэнкси "девушка с проколотым ухом" в Бристоле, на котором в апреле появилась защитная маска.14 июля. Жители ультраортодоксальных районов Иерусалима вышли на акцию протеста против ужесточения режима самоизоляции.13 июля. Работа ведущей египетской фармацевтической компании Eva Pharma, которая производит два препарата, применяемых для лечения пациентов с COVID-19 - ремдесивир для госпитализированных с тяжелой формой и фавипиравир для легких и умеренных случаев13 июля. В отеле Crossroads в пригороде Сиднея было обнаружено более 20 случаев заражения коронавирусом. В связи со вспышкой заболевания работники здравоохранения Нового Южного Уэльса организовали мобильный центр для тестирования на COVID-19.13 июля. В мексиканском Мехико постепенно возобновляется работа религиозных учреждений. Церковь Святого Семейства начала принимать исповеди прихожан на открытом воздухе за специальной ширмой.11 июля. Театр марионеток в Каире вновь начал давать представления, поместив в зале картонные фигуры для соблюдения зрителями социальной дистанции10 июля. Темпы распространения COVID-19 в Боливии продолжают расти. В последние несколько дней по меньшей мере четыре высокопоставленных боливийских чиновника заразились коронавирусом.10 июля. В Цюрихе состоялся второй выставочный этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. На стадион были допущены 300 зрителей.9 июля. В Токио за минувшие сутки выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом. Это самый большой прирост с 17 апреля, когда был установлен предыдущий антирекорд в 206 случаев.9 июля. В Йемен прибыла гуманитарная помощь со средствами защиты и медикаментами от ЮНИСЕФ, для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19 в разрушенной стране. На фото: кладбище в Таизе, где похоронены жертвы коронавирусной болезни.8 июля. В Израиле повысили размера штрафа за отсутствие маски на лице в общественном месте до 500 шекелей (около 10 тыс. рублей).8 июля. В Индонезии возобновили работу музеи.8 июля. В испанском городе Памплона из-за коронавируса отменили традиционные схватки быков с тореадорами.7 июля. В Сан-Паулу бары, рестораны и салоны красоты вновь открылись после трех месяцев карантина. Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19.7 июля. Жители Мехико собираются в очередь, прежде чем войти в район, где открылись магазины.7 июля. В испанской Кордове художественные коллективы требуют поддержки искусства, так как многие объекты все еще закрыты.6 июля. В общественном транспорте Манилы (Филиппины) усилили меры санитарной безопасности пассажиров.6 июля. Парижский Лувр открылся для посетителей после ослабления ограничений.6 июля. Церкви в Рио-де-Жанейро снова открыли свои двери для прихожан.6 июля. В Южной Корее выявили 48 новых случаев COVID-19 за сутки.3 июля. Постояльцы дома престарелых в Сан-Паулу обнимают родных через пластиковую защиту.2 июля. Египет возобновил международное авиасообщение и открыл основные туристические достопримечательности, в том числе комплекс пирамид в Гизе и Каирский музей на площади Тахрир. Первыми в страну прибыли туристы из Туниса, Кувейта, Франции и Иордании.2 июля. Бразилия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, уступая по этому показателю лишь США. Вирус добрался до представителей коренного населения Амазонии и уже унес жизни четырех представителей племени Яномами, которые были изолированны от современной цивилизации.2 июля. Индия оказалась на четвертом месте в мире по распространению вируса - после США, Бразилии и России. Общее число случаев заболевания в стране превысило 585 тысяч.2 июля. В Токио зафиксирован рекордный с момента снятия ЧС прирост новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляет около 6,4 тысяч человек. На фото: посетители у входа в Диснейленд, который открылся после четырех месяцев перерыва.2 июля. В Таиланде возобновились занятия в школах.2 июля. Уровень смертности от инфекции в США достиг 393 человек на 1 млн населения. Всего с начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано 2 727 853 инфицированных COVID-19.1 июля. В столице ЮАР прошли протесты против проведения испытаний на людях вакцины от коронавируса. 1 июля. В Москве выполнено 4,093 млн тестов на коронавирус, это абсолютный рекорд среди регионов России.1 июля. Собаки соблюдают меры социального дистанцирования в индийском Бангалоре.В Индии число заразившихся коронавирусом превысило отметку в 1 миллион, от болезни умерли 25,6 тысяч человек. Страна находится на третьем месте по числу заболевших.
Власти Венесуэлы усилили карантинные меры в столице и соседнем штате Миранда в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Число случаев коронавируса в стране превысило 10 тысяч.
США Энтони Фаучи коронавирус Марк Цукерберг

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Барселоне ввели новые ограничения из-за коронавируса

В Барселоне ввели новые ограничения из-за коронавируса
Пандемия коронавируса

В Великобритании призвали пересмотреть критерии учета жертв коронавируса

Дело журналиста Ивана Сафронова

Чешский знакомый Сафронова отрицает связь со спецслужбами

Пандемия коронавируса

Кабинет министров Израиля одобрил частичный карантин по выходным

Кабинет министров Израиля одобрил частичный карантин по выходным

Американские ученые призвали Трампа не возобновлять испытания ядерного оружия

Пандемия коронавируса

Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 590 тысячам

Что случилось этой ночью: пятница, 17 июля

Москва и Дамаск призвали США прекратить дестабилизировать Сирию

Книгу племянницы Трампа о его трудном детстве предварительно заказали уже 950 тыс. раз

США снимают ограничения на въезд в страну для студентов из Европы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');