Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Во всем мире от коронавируса COVID-19 скончались 600 435 человек, выявлено 14 210 040 случаев заражения, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Лидером по числу смертей от коронавируса остаются США с 140 103 умерших. Следом идут Бразилия (78 772 скончавшихся), Великобритания (45 358), Мексика (38 310), Италия (35 042).

По количеству выявленных случаев заражения на первом месте также Соединенные Штаты: там зарегистрировано 3 698 209 инфицированных. В Бразилии зафиксировано 2 074 860 заболевших, в Индии - 1 038 716, в России - 764 215, в ЮАР - 350 879.