Что случилось этой ночью: среда, 29 июля

Инцидент на границе с Финляндией, обжалование решение суда ЕС Nord Stream AG 2, концепция внедрения алкозамков

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Финская погранслужба начала расследование инцидента с Су-27 из РФ. Согласно заявлению Минобороны Финляндии, предполагаемое нарушение финского воздушного пространства произошло над Финским заливом, близ Хельсинки. В заявлении отмечается, что инцидент во вторник продлился около двух минут в районе 14:00 по местному времени. В Минобороны нарушение границ Финляндии отвергли.

- Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС. Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией. Директива обязывает операторов магистралей провести выделение на уровне собственности операций по транспорту, внедрить недискриминационную систему доступа третьих лиц к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

- Дегтярев увидел признаки картельного сговора в росте цен на бензин. Он намерен подключить Федеральную антимонопольную службу к вопросу ценообразования на топливо в регионе.

- Концепция массового использования алкозамков разрабатывается в России. 31 декабря будет "проработан вопрос" "о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели". По имеющимся у издания данным, автопроизводители в рамках действующей системы по оценке локализации производства получат дополнительные баллы за установку алкозамков российского производства.