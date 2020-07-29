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Концепция массового использования алкозамков разрабатывается в России

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков и простимулирует автопроизводителей устанавливать приборы в сходящие с конвейера машины, сообщает в среду газета "Коммерсант".

"До 1 октября будет разработана концепция "внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств", включая "обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками". До 31 декабря будет "проработан вопрос" "о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели"", - говорится в публикации со ссылкой на протокол совещания в Минпромторге по вопросам оснащения транспортных средств алкозамками - специальными приборами блокировки зажигания при выявлении у водителя алкоголя в выдохе.

По имеющимся у издания данным, автопроизводители в рамках действующей системы по оценке локализации производства получат дополнительные баллы за установку алкозамков российского производства.

Ведущая научная организация РФ в области развития автомобилестроения ФГУП "НАМИ" проверит влияние устройств на безопасность транспортных средств: должны быть, в частности, исключены ситуации, когда алкозамок блокирует двигатель на ходу, уточняет газета. Будут подготовлены стандарты, содержащие требования и методы испытаний алкозамков, правила их установки.

Издание напоминает, что алкозамки (alcohol interlock) начали применять в Швеции еще в конце 1990-х годов. Сегодня устройства используются во многих странах для контроля граждан, ранее попадавшихся на пьяном вождении, либо для контроля водителей, перевозящих пассажиров.

Ранее установку алкозамков поддерживала ГИБДД, к тому же с 2022 года все транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы такими запорами, отмечается в статье.

При этом опрошенные газетой эксперты указывают, что инициатива неизбежно приведет к росту стоимости автомобилей, поскольку цены на алкозамки составляют от 25 до 120 тыс. рублей. К тому же, по их мнению, велика вероятность ошибочного срабатывания системы блокировки, пишет "Коммерсант".

Минпромторг

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