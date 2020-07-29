Турецкие отели подняли цены на 10% к прошлогодним

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - С известием об открытии Турции для российских туристов отдых в дорогих турецких отелях подорожал как минимум на 10% по сравнению с прошлым годом, подорожали услуги и бюджетных гостиниц, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, еще несколько дней назад недельный отдых в трехзвездочном отеле Антальи или Аланьи по системе "все включено" и с заездом 10 августа стоил 25 000 - 30 000 рублей. С ростом спроса со стороны россиян цена начали расти, отметила она.

В бюджетных отелях цены сравнялись с прошлогодними, хотя неделю назад они были ниже. В среднем и дорогом сегменте рост составил как минимум 10%. В частности, в четырех- и пятизвездочных отелях отдых на неделю на двоих будет стоить уже 125 000 - 150 000 рублей (60 000 -75 000 на человека). В основном, по данным АТОР россияне едут на 10 дней в четырехзвездочные гостиницы.

Туроператоры уже запустили чартерные программы на курорты Турции с частотой от одного до нескольких рейсов в день. "По их оценке, если сохранится такой спрос и не будет погодных сюрпризов, то чартерные программы продлятся до ноября", - добавила Ломидзе.

Она отметила, что бюджетный отдых в России этим летом будет все же дешевле, чем в Турции.

Турцию, во ее словам, уже активно бронируют сразу после объявления о возобновлении авиаперелетов, турпоток в Великобританию сдерживает двухнедельный карантин, а в Танзании пока зима и низкий сезон.

Ломидзе напомнила, что с 1 августа возобновятся рейсы в Стамбул и Анкару, с 10 августа - на основные курорты, основной объем бронирования приходится на период после 10 августа, речь идет уже о десятках тысяч желающих.

Танзанию она назвала перспективным направлением, по которому чартеры начали летать с прошлого года и которое стало "прорывом года". Ломидзе подчеркнула, что открылся для туристов только остров Занзибар, и для поездки туда не нужна справка об отсутствии коронавируса, в отличие от материковой Танзании.