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Онищенко предостерег от стресса после Турции и посоветовал отдыхать под Москвой

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко "неофициально" посоветовал согражданам не спешить отдыхать в Турции, чтобы не испытать дополнительный стресс.

"Конечно, всех волнует Турция: ехать, не ехать. Я вам так говорю: официально можно, а неофициально я вам не рекомендую, - сказал он на пресс-конференции. - У нас и так было в этом году много стресса, у всех".

Во-первых, по его словам стресс создавала "тотальная атака средств массовой информации", которые цитировали экспертов, не известных в научных кругах, и заставляли людей нервничать. Вторым источником стресса он назвал изоляцию.

"Так вот, если мы возьмем и после этого поедем в Турцию, всласть наплескаемся в этой теплой водичке, "все включено" используем на 200 процентов, а потом вернемся в конце августа или начале сентября - а начало сентября у нас уже не такой тепленькое - то есть мы себе создадим дополнительный стресс", - объяснил он.

"Пусть турки кусают локти, поедьте в Подмосковье. Дайте вашему организму прийти в себя", - посоветовал бывший руководитель Роспотребнадзора.

Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.

На этой же пресс-конференции Онищенко назвал коронавирус менее контагиозным, чем вирус гриппа, поскольку в эпидемию гриппа речь идет о сотнях миллионов заболевших, а сейчас число заразившихся приближается только к 17 миллионам во всем мире. Он также заявил о способности домашних кошек и собак переносить коронавирус и в связи с этим призвал тщательнее соблюдать меры гигиены после общения с животными.

Турция Московская область Геннадий Онищенко коронавирус

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