Задержанным в Белоруссии россиянам пока не предъявлено обвинение

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники белорусских правоохранительных органов до сих пор не предъявили обвинения 32 задержанным россиянам, сообщил "Интерфаксу" российский источник, знакомый с деталями задержания.

"При задержании у них не обнаружено запрещенных в Белоруссии предметов. Закон этой страны они также не нарушали. Каждый был допрошен в форме 20-минутной беседы без применения насилия. После допросов состав преступления установить так и не удалось. Обвинение им не предъявлено", - сказал источник.

При этом часть задержанных, по его словам, имеет формально два гражданства: у некоторых помимо российских есть украинские паспорта, но по сути они утратили силу при приобретении российского гражданства.

Ранее госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 человека из частной военной компании, еще один человек был задержан на юге страны. КГБ Белоруссии подтвердил, что задержанные россияне являются членами ЧВК "Вагнера".

Между тем госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что Москва не уведомляла Минск о переброске сил частной военной компании через территорию республики.

"Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали", - заявил Равков, которого цитирует госагенство БелтА.

Он охарактеризовал ситуацию, как "очень неприятный факт", который не подтвержден Российской Федерацией.

Агентство БелтА ранее писало, что белорусскими правоохранительными органами была получена информация о прибытии в Белоруссию более 200 человек якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером 29 июля собрал срочное заседание Совбеза страны по поводу задержания граждан России и поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением - "что происходит".