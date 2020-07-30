Минск запросил у Москвы разъяснений о целях "вагнеровцев"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - МИД Белоруссии запросил у посла России Дмитрия Мезенцева разъяснений о целях и других аспектов приезда в республику сотрудников ЧВК "Вагнер", сообщили в пресс-службе министерства. Глав дипмиссий России и Украины вызывали в министерство в четверг утром.

"До российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группе российских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании "Вагнер". У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах", - говорится в сообщении.

Временного поверенного в делах Украины в Минске Петра Врублевского вызвали в МИД, поскольку, по данным белорусских силовиков, часть задержанных - уроженцы Украины с опытом участия в боевых действиях в Донбассе. У дипломата запросили "релевантную информацию", которая может пригодиться "для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси", - проинформировали в МИД.

"Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах" - сообщило внешнеполитическое ведомство.

О задержании под Минском и на юге Белоруссии 33 предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнер" стало известно 29 июля. Госсекретарь Совбеза Андрей Равков сказал, что в их отношении возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, и что силовики продолжают искать еще 200 "вагнеровцев".