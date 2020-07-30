Песков заявил об отсутствии в России де-юре понятия ЧВК

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России частные военные компании (ЧВК) находятся вне закона и об их существовании он не слышал.

Так Песков прокомментировал заявление белорусской стороны о том, что задержанные под Минском россияне причастны к деятельности ЧВК "Вагнера". В Совбезе Белоруссии отмечали, что в отношении задержанных накануне 32 россиян и одного гражданина Белоруссии возбуждено дело о подготовке терактов.

"А что такое ЧВК "Вагнера"? В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет", - сказал Песков журналистам.

"Есть частные охранные предприятия, частные охранные фирмы, а такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве нет", - пояснил пресс-секретарь президента.

На вопрос, действует ли ЧВК в РФ де-факто, Песков сказал: "Я не располагаю какими-либо данными о каких-то военных компаниях. Мне об этом не известно".

По его словам, в Москве "ждут информации о ситуации с россиянами". "Наш посол (РФ в Минске) имеет контакты на этот счет. Диалог уже ведется", - сказал пресс-секретарь президента.

На вопрос, есть ли понимание в Кремле, что делали задержанные россияне в Белоруссии, Песков сказал: "У Кремля не может быть никакого понимания на этот счет. Россияне и белорусы свободно ездят друг к другу". "В РФ находится большое количество белорусских мужчин, в том числе в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно: не употребляют алкоголь, и так далее - вот как вчера говорилось о россиянах. Это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди. Мы ждем информации, что же совершили россияне в Минске и что стало причиной для их задержания, почему еще якобы 200 россиян разыскиваются на территории Белорусии", - заключил пресс-секретарь президента.