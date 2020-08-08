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Что случилось этой ночью: суббота, 8 августа

Заявление контрразведки США о вмешательстве России в выборы и "масштабная афера" с задержанием 33 россиян под Минском

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Контрразведка США сообщила о попытках РФ, Китая и Ирана повлиять на президентские выборы. По ее данным, Россия пытается "очернить" экс-вице-президента Джо Байдена, Китай не хочет победы Дональда Трампа, а Иран стремится "подорвать демократические институты" и "разделить страну". Комментируя это заявление, Трамп назвал себя "последним человеком, кого Россия хотела бы видеть президентом".

- Посол РФ в Белоруссии назвал задержание россиян под Минском провокацией "третьей страны". По словам Дмитрия Мезенцева, целью "масштабной аферы", организованной из-за рубежа, было осложнение отношений России и Белоруссии в преддверии президентских выборов.

- Fitch подтвердило суверенные рейтинги РФ на уровне "BBB" со стабильным прогнозом. Также аналитики агентства прогнозируют, что ВВП России упадет на 5,2% в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Рост экономики, по их оценкам, восстановится до 3,6% в 2021 году и до 2,5% в 2022 году.

- Число погибших при жесткой посадке самолета на юге Индии достигло 20. Более 140 человек пострадали, из них 15 получили серьезные травмы. Оба пилота лайнера, выкатившегося за пределы ВПП и развалившегося на части, погибли.

- "Манчестер Сити" обыграл "Реал", а "Ювентус" - "Лион" в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на победу итальянского клуба, в четвертьфинал по сумме двух матчей прошел "Лион", где сыграет с "Манчестер Сити".

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