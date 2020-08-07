Число погибших при жесткой посадке самолета на юге Индии достигло 20

Спасательная операция завершена

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Не менее 20 человек погибли, более 140 получили травмы в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India в пятницу в аэропорту города Кожикоде на юге Индии, сообщает Hindustan Times со ссылкой на чиновников.

По данным СМИ, погибли оба пилота лайнера. 15 человек получили серьезные травмы.

Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что "спасательные операции завершены", и "пострадавшие получают помощь в различных больницах города". Пострадавших распределили в 13 больниц городов Кожикоде и Малаппурам.

Лайнер авиакомпании Air India, следовавший рейсом Дубай-Кожикоде (штате Керала), в пятницу при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько фрагментов. Особенно пострадала кабина пилотов. На борту самолета находились 190 человек - 184 пассажира и шесть членов экипажа.

ЧП случилось после дождя на скользкой взлетно-посадочной полосе. Многих пассажиров спасло то, что самолет не загорелся.

Аэропорт в настоящее время закрыт.