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Число погибших при жесткой посадке самолета на юге Индии достигло 20

Спасательная операция завершена

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Не менее 20 человек погибли, более 140 получили травмы в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India в пятницу в аэропорту города Кожикоде на юге Индии, сообщает Hindustan Times со ссылкой на чиновников.

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По данным СМИ, погибли оба пилота лайнера. 15 человек получили серьезные травмы.

Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что "спасательные операции завершены", и "пострадавшие получают помощь в различных больницах города". Пострадавших распределили в 13 больниц городов Кожикоде и Малаппурам.

Лайнер авиакомпании Air India, следовавший рейсом Дубай-Кожикоде (штате Керала), в пятницу при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько фрагментов. Особенно пострадала кабина пилотов. На борту самолета находились 190 человек - 184 пассажира и шесть членов экипажа.

ЧП случилось после дождя на скользкой взлетно-посадочной полосе. Многих пассажиров спасло то, что самолет не загорелся.

Аэропорт в настоящее время закрыт.

Индия Air India

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