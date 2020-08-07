Fitch подтвердило рейтинги РФ на уровне "BBB" со стабильным прогнозом

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB".

Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне "F2", потолок странового рейтинга - "ВВВ", рейтинги эмитента долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах - "ВВВ".

Аналитики Fitch прогнозируют, что ВВП России упадет на 5,2% в 2020 году из-за влияния пандемии COVID-19. Сокращение добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, вероятно, окажет негативное влияние примерно в 1 процентный пункт.

"Мы ожидаем в соответствии с нашим базовым сценарием, что рост экономики восстановится до 3,6% в 2021 году и до 2,5% в 2022 году, - говорится в сообщении. - Ослабление темпов роста мировой экономики и/или сильная новая волна коронавируса представляют собой понижательные риски в ближайшей перспективе".

"Мы расцениваем решение агентства Fitch Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом как еще одно свидетельство того, что выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры, - сообщил министр финансов Антон Силуанов журналистам. - Показательно, что при пересмотре в 2020 году кредитных рейтингов стран СНГ Fitch Ratings в большинстве случаев принимало решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему. Уже второе подряд подтверждение суверенного кредитного рейтинга России на инвестиционном уровне от агентств "большой тройки" свидетельствует о совпадении позиций агентств по оценке работы правительства Российской Федерации".

Как заявил Силуанов, в этом году в России приняты беспрецендентные меры поддержки граждан и компаний в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Во время спада экономики необходимо было заместить выпавший частный спрос государственными бюджетными мерами, отметил он.

"Принятые меры показали свою эффективность. Удалось избежать стрессового развития ситуации на рынке труда, по мере снятия ограничений наблюдается быстрое восстановление потребительской активности в наиболее пострадавших секторах. В целом падение экономики может оказаться не таким глубоким, а восстановление более динамичным, чем в других странах", - полагает министр.

"Для финансирования антикризисных мер и компенсации выпадающих доходов мы значительно нарастили объем государственных заимствований. Однако по мере восстановления экономики бюджет будет постепенно приводиться в соответствие с возможностями экономики. Мы вернемся к соблюдению принципов бюджетной политики, обеспечивающих стабильность экономических и финансовых условий в стране, содействующих ускорению частных инвестиций через обеспечение устойчиво низкого уровня процентных ставок", - заявил он.

По его словам, при формировании бюджета на трехлетку предельные расходы, начиная с 2022 года, будут определены в соответствии с бюджетными правилами. "Это позволит сохранить высокий уровень доверия инвесторов к проводимой макрополитике и обеспечить доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора", - считает Силуанов.