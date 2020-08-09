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Белорусские священники выступили против фальсификаций на выборах

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Некоторые православные священники присоединились к флешмобу против фальсификаций на президентских выборах в Белоруссии, сообщило в воскресенье "Радио Свобода".

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Отмечается, что инициатором акции стал дьякон из Гродно Дмитрий Павлюкевич, который нарисовал плакат. На нем при помощи цитат из Библии объясняется, почему православным верующим надо выступить против фальсификаций, унижения личности и давления на нее.

Позже к флешмобу присоединился священники из Минска, Гомеля, Гродно, Заславля, Лиды, Рогачева, Борисова, Малоритского района.

Всего в списке участников значилось более трех десятков человек.

Ранее группа белорусских католиков объявила компанию "Фальсификация - тяжелый грех", направленную против фальсификаций на выборах. Инициаторы обратились к членам избиркома с просьбой справедливо и честно подсчитывать голоса.

Выборы президента Белоруссии проходят 9 августа.

Белоруссия

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