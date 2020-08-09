Белорусские священники выступили против фальсификаций на выборах

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Некоторые православные священники присоединились к флешмобу против фальсификаций на президентских выборах в Белоруссии, сообщило в воскресенье "Радио Свобода".

Отмечается, что инициатором акции стал дьякон из Гродно Дмитрий Павлюкевич, который нарисовал плакат. На нем при помощи цитат из Библии объясняется, почему православным верующим надо выступить против фальсификаций, унижения личности и давления на нее.

Позже к флешмобу присоединился священники из Минска, Гомеля, Гродно, Заславля, Лиды, Рогачева, Борисова, Малоритского района.

Всего в списке участников значилось более трех десятков человек.

Ранее группа белорусских католиков объявила компанию "Фальсификация - тяжелый грех", направленную против фальсификаций на выборах. Инициаторы обратились к членам избиркома с просьбой справедливо и честно подсчитывать голоса.

Выборы президента Белоруссии проходят 9 августа.