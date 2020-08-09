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Лукашенко отказался считать Тихановскую своим главным конкурентом

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает кандидата на этот пост Светлану Тихановскую своим главным конкурентом на выборах.

"Я не считаю этого человека (Тихановскую - ИФ) главным конкурентом. Это вы (СМИ - ИФ) сделали ее главным конкурентом, и она искренне признается в том, что не понимает, куда попала и что делать", - заявил он журналистам в воскресенье в Минске.

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Касаясь программы Тихановской, Лукашенко сказал: "Что это за программа - проведем нечестные выборы, победим в нечестных выборах, потом выпустим политических, экономических (преступников), наркоманов, уголовников. Выпустим, а потом проведем честные выборы".

"Объясните, что это такое?" - заметил он.

Ранее сообщалось, что Тихановская проголосовала на выборах главы государства. На избирательном участке она заявила, что ждет честных итогов голосования.

Выборы в Белоруссии

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента. За пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на участки пришли 41,7% избирателей, сообщила Центральная избирательная комиссия республики.

По данным ЦИК, к 14:00 воскресенья проголосовали более 65% избирателей, выборы признаны состоявшимися.

На пост президента Белоруссии претендуют выдвинувший свою кандидатуру в шестой раз Лукашенко, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана и председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень.

Предварительные итоги выборов президента Белоруссии, как предполагается, будут оглашены в понедельник.

Окончательные результаты ЦИК объявит не позднее 19 августа.

Белоруссия Александр Лукашенко Светлана Тихановская

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