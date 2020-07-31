Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:31Заразились
на 31.07В России 839 981+5 482В мире 17 305 917+276 762

Во Франции сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Распространение коронавируса во Франции набирает обороты, заявили в пятницу в Агентстве общественного здравоохранения этой страны.

"Мы наблюдаем в настоящее время ускорение роста числа новых выявленных случаев, новых кластеров распространения заболевания, что вызывает опасение. Все это указывает на то, что распространение усиливается", - сказала эпидемиолог ведомства Сибилла Бернар-Стоеклен.

Накануне в Главном управлении здравоохранения Франции объявили, что суточный прирост новых случаев коронавируса растет и уже несколько дней превышает 1 тыс.

Несмотря на ухудшение ситуации, премьер-министр Франции Жан Кастекс ранее в июле заявил, что французские власти не пойдут на повторное введение режима изоляции сразу по всей стране.

Согласно данным портала Worldometers, с начала вспышки COVID-19 во Франции зарегистрировали 186 тыс. случаев заболевания, около 30 тыс. заразившихся скончались.

Франция коронавирус

Новости

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву

Семья осужденного в РФ американца сочла приговор несправедливым

ВОЗ заявила, что последствия пандемии будут ощущаться десятилетиями

Умершие знаменитости

Умер режиссер Алан Паркер, снявший "Стену" и "Полуночный экспресс"

Умер режиссер Алан Паркер, снявший "Стену" и "Полуночный экспресс"
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

СК Белоруссии заявил, что задержанные россияне не хотели покидать страну

Издатель The Independent Евгений Лебедев получит место в палате лордов

Задержанный в Белоруссии политтехнолог Шкляров арестован на два месяца

Задержанный в Белоруссии политтехнолог Шкляров арестован на два месяца

Абхазия с 1 августа откроет границу с Россией

В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем

В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Киев будет добиваться выдачи 28 из 33 задержанных "вагнеровцев"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');