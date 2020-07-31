Во Франции сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Распространение коронавируса во Франции набирает обороты, заявили в пятницу в Агентстве общественного здравоохранения этой страны.

"Мы наблюдаем в настоящее время ускорение роста числа новых выявленных случаев, новых кластеров распространения заболевания, что вызывает опасение. Все это указывает на то, что распространение усиливается", - сказала эпидемиолог ведомства Сибилла Бернар-Стоеклен.

Накануне в Главном управлении здравоохранения Франции объявили, что суточный прирост новых случаев коронавируса растет и уже несколько дней превышает 1 тыс.

Несмотря на ухудшение ситуации, премьер-министр Франции Жан Кастекс ранее в июле заявил, что французские власти не пойдут на повторное введение режима изоляции сразу по всей стране.

Согласно данным портала Worldometers, с начала вспышки COVID-19 во Франции зарегистрировали 186 тыс. случаев заболевания, около 30 тыс. заразившихся скончались.