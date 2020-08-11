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Протестующий в Минске заблокировал движение по одной из веток метро

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Минске мужчина спустился на рельсы метро и заблокировал движение поездов.

"В метро парень стоял на рельсах на ст.м.Купаловская", - сообщает белорусское бюро "Радио Свобода".

Опубликованное видео запечатлело мужчину, который держит в руках плакат с призывом прекратить насилие.

В Минске и других городах Белоруссии в ночь на 9 и на 10 августа прошли акции протеста против результатов выборов президента. Акции сопровождались стычками с правоохранительными органами, которые использовали спецсредства, в частности светошумовые гранаты.

В ходе акций протеста один человек погиб, десятки ранены. 10 августа СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. Кроме того, возбуждено уголовное дело в связи с блокировкой улиц и дорог протестующими в Минске, сообщил белорусский СК.

Минск Белоруссия

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