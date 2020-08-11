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СК Белоруссии пригрозил изымать автомобили за попытки заблокировать улицы

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело в связи с блокировкой улиц и дорог протестующими в Минске, сообщил Следственный комитет Белоруссии. Ведомство пригрозило изымать автомобили у виновных как вещественные доказательства.

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Вечером 10 августа минчане, недовольные действиями властей в связи с президентскими выборами, пытались блокировать улицы и проспекты, чтобы помешать передвижениям силовиков и их технике. Автомобилисты устраивали пробки, а пешеходы строили баррикады, в том числе из мусорных контейнеров и тележек для продуктов.

В СК выяснили, что преграды на улице Притыцкого и проспекте Пушкина привели к полной остановке движения и нанесли особо крупный размер коммунальным предприятиям.

"Создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста", - напомнили в СК. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

После предыдущей ночи СК возбудил больше двух десятков дел на протестующих, вменив им участие в массовых беспорядках, применение насилие к милиции, хулиганство и другие статьи.

Протесты в Минске

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Белоруссия Следственный комитет Минск

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