В Бресте и Гродно жестко задержали белорусских журналистов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - TUT.BY сообщает, что в Бресте задержан корреспондент портала Станислав Коршунов, от действий сотрудников силовых структур пострадал видеооператор Всеволод Зарубин.

"В Бресте на Советской задержания. Читатели сообщают нам, что около 10 омоновцев целенаправленно бросились на корреспондента TUT.BY Станислава Коршунова и жестко задержали его. Связи со Станиславом у нас нет", - говорится в сообщении портала в его Telegram-канале.

Кроме того, в Минске в результате действий сотрудников силовых структур пострадал видеооператор TUT.BY Всеволод Зарубин. "Пострадал видеооператор TUT.BY Всеволод Зарубин, его ударили по ноге. Силовики разбили экран камеры и забрали рабочую флешку с видео", - сообщает портал.

"У фотографа TUT.BY Вадима Замировского сорвали бейдж и также забрали флешку. Флешки с рабочими материалами также забрали у фотографов TUT.BY Дарьи Бурякиной, Associated Press Сергея Грица (повреждена и камера) и "Нашей Нивы" Надежды Бужан", - проинформировал портал.

По данным TUT.by, в Гродно также был задержан корреспондент местного издания Hrodna.life Руслан Кулевич. "10 человек, включая корреспондентов TUT.BY и местного портала Hrodna.life забежали в магазин, туда ворвался ОМОН и начались жесткие задержания. Наш корреспондент Ольга Комягина смогла отбиться, силовики задержали корреспондента Hrodna.life Руслана Кулевича, его беременную жену и других гродненцев", - пишет TUT.by в Telegram-канале.

Около станции метро "Пушкинская" в Минске без применения силы задержаны 12 прохожих, сообщает портал Tut.by. "Около 20:00 появились автозаки, куда погрузили ребят", - говорится в сообщении.

Ранее портал писал о задержании в кафе рядом с выходом из метро "Пушкинская" 11 молодых людей. "На деревянной террасе одного из кафе на выходе из метро "Пушкинская" журналисты заметили 11 парней, которые стоят там в окружении силовиков. Парни сказали, что их задержали, по их словам, кто-то нес цветы, кто-то шел мимо метро", - сообщает Tut.by. Отмечается, что также задержан мужчина, проходивший мимо.

Во вторник в Минске и других городах продолжаются массовые акции протеста против итогов президентских выборов, прошедших 9 августа.