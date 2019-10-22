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Трамп хотел бы заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что США, Россия и Китай должны заключить соглашение, ограничивающее разработки ядерного вооружения.

"Китай и Россия, с которыми мы обсуждаем это (соглашение о ядерном оружии - ИФ), заинтересованы в этом 100%. Нам всем необходимо соглашение. (...) Я думаю, что Россия хотела бы заключить сделку, и я думаю, что Китай хотел бы заключить сделку, которая станет потрясающей, я хотел бы быть частью этого", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Президент США подчеркнул, что прежнее соглашение с Россией было прекращено, потому что США "обнаружили, что они (Россия - ИФ) делали то, что они не должны были делать согласно договору".

Сейчас, отметил он, ядерное оружие США находится на уровне, которого не было раньше. "У нас есть ядерное оружие, и мы создаем ядерное оружие, но это не то, что я хочу", - заявил Трамп.

По его словам, сейчас в США самый мощный ядерный арсенал в мире, Россия - вторая, а Китай - третий. "Это очень дорого и опасно, очень, очень опасно", - заявил он.

"Я верю, что мы соберемся вместе с Россией, Китаем и разработаем ядерное соглашение, чтобы не продолжать это безумие", - заключил Трамп.

МИД РФ и госдеп США заявили об официальном прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа. Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его мнению, не соблюдала договор. В России считают такие обвинения лишенными оснований.

США Китай Россия Дональд Трамп

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