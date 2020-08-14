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В Белоруссии отпустили более 2 тыс. задержанных на акциях протеста

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Уже более 2 тыс. человек, задержанных ранее в ходе акций протеста в Белоруссии, отпущены из мест содержания заключенных, сообщили в МВД республики в пятницу.

"В МВД озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных", - говорится в сообщении МВД, опубликованном в официальном телеграм-канале. В ведомстве добавили, что процесс освобождения задержанных "идет непрерывно, продолжается и сейчас".

Там также заявили, что понимают, что процесс идет "не так быстро, как хотелось бы". "Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации", - добавили в МВД.

Прошедшие сутки стали самыми спокойными в Белоруссии с начала недели

В министерстве также сообщили, что прошедшие сутки стали самыми спокойными в Белоруссии за последние четыре дня. "Имевшие место акции в большинстве своем носили мирный характер. Участники так называемых цепочек солидарности, выстраивавшихся в столице и ряде городов республики, выражали всеобщее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами", - отмечается в сообщении МВД.

"Лишь в отдельных случаях в ходе несанкционированных мероприятий действия некоторых лиц носили агрессивный характер", - сказали в ведомстве. Так, в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел, камнем поврежден служебный автомобиль.

"В настоящее время осуществляется правовая оценка действиям нарушителей, - сказали в МВД. - Кроме того, проводится проверка по фактам размещения в сети интернет материалов оскорбительного характера в отношении сотрудников милиции Гродненского региона, а также в связи с публикациями угроз их близким".

По данным МВД, за сутки составлены 102 протокола об административном нарушении.

Протесты и задержания в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,1%.

С 9 августа на акциях протеста было задержано порядка 6,7 тыс. человек, порядка 250 были госпитализированы с различными травмами, один человек, по официальной информации, погиб.

После по всей стране начались новые, более массовые и мирные акции, осуждающие насилие со стороны правоохранительных органов. Наряду с этим, к правозащитникам стала поступать информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в РУВД, ИВС, ЦИП, а также при перевозке их к местам принудительного содержания.

Вечером в четверг, 13 августа, председатель Совета республики Наталья Кочанова заявила, что Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний участников несанкционированных акций.

"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям", - заявила Кочанова, которую процитировал телеграм-канал "Пул первого".

Ночью 14 августа началось постепенное освобождение задержанных из мест содержания заключенных.

МВД Белоруссии Белоруссия

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