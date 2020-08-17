Интернет-связь в Белоруссии восстановилась после кратковременного сбоя

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - После сбоя, начавшегося в понедельник около 11:30 и продолжавшегося около 15 минут, восстановился полноценный доступ в интернет в Белоруссии.

Как сообщалось, утром 17 августа интернет-пользователи по всей стране столкнулись с проблемами с доступом в глобальную сеть.

Мессенджер Telegram в указанный промежуток времени открывался исключительно через прокси-сервиса, не открывались соцсети и интернет-ресурсы за пределами белорусской доменной зоны. Сайты госСМИ оставались доступны.