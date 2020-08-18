Что случилось этой ночью: вторник, 18 августа

Протесты у минских СИЗО, угрозы Генконсульству России в США, возобновление вывоза российских детей из Сирии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Акции протеста прошли в понедельник вечером у минских следственных изоляторов. После митинга на площади Независимости 5-7 тысяч человек пришли к СИЗО на улице Володарского с требованием отпустить задержанных в ходе протестов. Оттуда они направились к ИВС на улице Окрестина. Дежурящие там волонтеры встали цепью, чтобы колонна не прошла за ограждение, и просили протестующих успокоиться, чтобы не усугублять положение задержанных.

- Неизвестный с 10 августа бросал камни в Генконсульство России в США и угрожал дипломатам убийством. В дипмиссии заявили, что ежедневно вызывали полицию, но мужчина уходил до ее приезда. Сейчас он задержан, однако в Генконсульстве по-прежнему сомневаются в безопасности своих сотрудников.

- Дональд Трамп пообещал помиловать во вторник "очень важного человека". По словам президента США, это не его бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн и не беглый экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден. Другие подробности Трамп не привел.

- Россия возобновила вывоз детей из Сирии после вызванного пандемией перерыва. Самолет с 26 российскими детьми приземлился в ночь на вторник на подмосковном аэродроме Чкаловский. Ближайшие две недели они проведут в пансионате, а потом отправятся к родственникам. В будущем планируется еще три-четыре вывозных рейса.

- "Барселона" объявила об увольнении главного тренера Кике Сетьена. В пресс-службе клуба назвали это решение первым "в рамках более широкой реструктуризации основной команды". Отставка состоялась после поражения от мюнхенской "Баварии" со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.