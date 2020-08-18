Генконсульство РФ в США сообщило об угрозах неизвестного

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина с 10 августа ежедневно забрасывал камнями здание Генконсульства РФ в Нью-Йорке и автомобили дипмиссии, угрожая сотрудникам ГК убийством.

"Начиная с 10 августа, мужчина, предположительно местный житель, так как он выкрикивал угрозы на английском языке, забрасывал здание Генконсульства и парковку служебных автомобилей увесистыми булыжниками и камнями. Был нанесен серьезный материальный ущерб в первую очередь автопарку ГК", - сообщили "Интерфаксу" в Генконсульстве.

Там отметили, что мужчина в первый же день был задержан полицейскими, однако вскоре оказался на свободе, продолжая ежедневно приходить к зданию и бросаться камнями.

"Во время задержания он выкрикивал на английском языке угрозы "я вас застрелю" и "я вас убью", обращаясь к сотрудникам Генконсульства. Также он вел себя агрессивно в отношении посетителей миссии, а именно совершал резкие агрессивные движения, вторгаясь в их личное пространство", - рассказали в дипредставительстве.

По сообщению Генконсульства, российские дипломаты ежедневно вызывали полицию, но мужчина уходил до ее приезда, а иногда полиция могла приехать через полчаса после звонка, не составив протокол. Там добавили, что "по счастливой случайности он не нанес ущерб здоровью кого-либо".

"На сегодняшний день нам сообщили, что мужчина якобы задержан, но никакой уверенности в том, что эта мера как-то позволит защитить сотрудников, нет", - добавили в Генконсульстве.