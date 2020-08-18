Трамп пообещал помиловать "очень важного человека"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что во вторник намерен объявить о помиловании важного человека.

"Завтра мы помилуем кого-то, кто очень, очень важен", - сказал Трамп на борту президентского самолета журналистам, сопровождающим его в поездке по стране.

Он отказался приводить подробности, но отметил, что это не его бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн и не беглый экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

Ранее Трамп заявил, что готов подумать о том, чтобы помиловать Сноудена и дать ему возможность вернуться на родину.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации по этой теме вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.

Флинн покинул пост советника по нацбезопасности, когда выяснилось, что он передал неверные данные вице-президенту США Майку Пенсу о своих контактах с послом РФ в Вашингтоне. Изначально Флинн в 2017 году признал себя виновным в том, что солгал ФБР в ходе "российского" расследования, но в начале 2020 года он решил отозвать решение о признании вины. В мае Минюст США решил закрыть дело Флинна.