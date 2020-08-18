РФ впервые с начала пандемии вывезла российских детей из Сирии

Борт Минобороны доставил на родину более 20 детей, в будущем ожидается еще три-четыре рейса

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В ночь на вторник на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолет, доставивший 26 детей из Сирии. Это первый вывозной рейс Минобороны РФ для детей, оказавшихся в зоне боевых действий, после вызванного пандемией коронавируса перерыва.

Вывезенные дети поедут к родственникам в Дагестан, Ингушетию и Кабардино-Балкарию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Сейчас 26 детей едут в пансионат, где проведут ближайшие две недели. С ними будут родственники. 23 ребенка из них - от года до шести лет. Возвращаются дети в Дагестан, Ингушетию Кабардино-Балкарию", - сказала Кузнецова журналистам во вторник.

Кузнецова отметила, что "часть детей удалось забрать из тюрем, часть - из приютов". По ее словам, в будущем ожидается еще три-четыре аналогичных рейса, осталось вернуть одного ребенка из приюта и еще около 100 - из тюрем. При этом каждый раз количество детей, которые готовятся к выезду, увеличивается, поскольку во время каждого вылета специалисты берут ДНК у еще какого-то количества детей и сверяют их с ДНК родственников из России.

"Порядка столько же документов (перед вылетом были готовы документы на 122 ребенка - ИФ) придется сделать, возможно, и больше", - оценила она количество оставшихся в Сирии детей.

Кузнецова отметила, что "особую тревогу вызывают дети, которые сильно больны, пока не удалось их забрать".

Омбудсмен добавила, что "сейчас мы уже можем говорить, что практически все дети из Дамаска вывезены, осталось совсем немного". По словам Кузнецовой, в следующий раз планируется забрать детей из лагерей "Аль-Холь" и "Рож".