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Финляндия продлила ограничения на границе с РФ до 25 августа

Финляндия продлила ограничения на границе с РФ до 25 августа
Фото: АР/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии продлило ограничения на пересечение границы с Россией до 25 августа. Об этом сообщило генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге в понедельник.

"Правительством Финляндии принято решение, что ограничения на границе с определенным государством можно снять в тот момент, когда показатель заболеваемости коронавирусом в этой стране составит не больше восьми случаев заражения на 100 тыс. человек. Данный показатель должен сохраняться как минимум в течение 14 дней", - уточнили в генконсульстве.

Ограничения сохранятся до 25 августа. Новое рассмотрение данного вопроса планируется примерно через две недели, отметили в дипломатическом представительстве.

17 марта страны Евросоюза утвердили закрытие внешних границ из-за пандемии коронавируса.

С 20 марта Финляндия приостановила прием и обработку заявлений на визы и разрешения на пребывание по всему миру в связи с пандемией коронавируса.

4 апреля все визовые центры Финляндии в России были временно закрыты.

Финляндия РФ коронавирус

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