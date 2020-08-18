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Поддержавший оппозицию белорусский посол в Словакии подал в отставку

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Посол Белоруссии в Словакии, бывший помощник президента Александра Лукашенко Игорь Лещеня подал в отставку, указ о его увольнении еще не подписан, пишет TUT.BY. 16 августа он поддержал протестующих и оппозицию в специальном видеообращении.

Лещеня объяснил, что его назначил действующий президент и предполагается, что он должен проводить политику Лукашенко. Отставку после отхода от этой политики он считает логичным.

"МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки, — рассказал дипломат.

В МИД Белоруссии напомнили, что послов, в том числе подающих в отставку, увольняет президент.

В видеообращении посол выступил против насилия в отношении к протестующим, и сказал, что был "шокирован историями о пытках и избиении" его сограждан. Он также выразил солидарность с мирными протестующими, которые требуют, чтобы их голос был услышан. Протесты в Белоруссии продолжаются с вечера 9 августа, когда Центризбирком объявил о победе Лукашенко на очередных президентских выборах. Люди не поверили в официальные итоги подсчета голосов.

В МИД Белоруссии Игорь Лещеня работает с 1994 года. Он занимал различные посты в аппарате ведомства, работал послом в разных странах. С 2002 по 2006 год он был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии он стал в 2016 году.

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МИД Белоруссия Словакия Игорь Лещеня Александр Лукашенко

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