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Глава Минздрава Белоруссии заявил, что в моргах нет неопознанных погибших

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В моргах Минздрава Белоруссии нет неопознанных погибших, туда поступают только умершие пациенты больниц, заявил министр здравоохранения Владимир Караник. Он написал об этом в открытом письме для TUT.BY.

Всех, кто умирает вне больниц, передают судебно-медицинским экспертам, которые находятся вне юрисдикции Минздрава, объяснил он. Вопросы о неопознанных погибших и о причинах их смерти он переадресовал Службе судмедэкспертизы.

После массовых протестов, столкновений и задержаний протестующих жители городв Белоруссии начали сообщать об исчезновении своих близких. Пока пропавшие в основном находятся среди задержанных или получивших административный арест.

18 августа в МВД Белоруссии заявили, что распространяемые объявления о пропавших с 9 по 13 августа часто не соответствуют действительности, и призвали эти данные проверять. Пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова объяснила, что сотрудники криминальной милиции проверили больше 70 разыскиваемых и выяснили, что многие из пропавших уже вернулись домой. Точные цифры она не назвала.

Подтверждена смерть как минимум троих протестующих или тех, кто оказался рядом с демонстрантами. 18 августа в МВД заявили, ночью 16 августа в Минске в результате наезда иномарки погиб 19-летний парень, который, возможно, находился на проезжей части. В Гомеле в больнице умер 25-летний горожанин, которого 9 августа задержали рядом с местом проведения акции и которому стало плохо в автозаке.

15 августа в Минске прощались с 34-летним Александром Тарайковским. В МВД заявили, что, предположительно, он погиб от взрыва у него в руках неустановленного устройства, однако Associated Press нашло видеозапись, на которой видно, как Тарайковский был безоружен, а силовики стреляли в него в упор.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минздрав МВД

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