В Минске умер еще один пострадавший на митинге

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Минском госпитале умер 43-летний Геннадий Шутов из Бреста, который 11 августа получил огнестрельное ранение в голову, сообщает TUT.BY со ссылкой на его родственников. Ранее сообщалось о трех смертях, связанных с протестами.

Семья искала Шутова двое суток. Опрошенные родственниками очевидцы говорят, что в него выстрелили, вероятно с крыши здания, когда он просто шел.

Семья выяснила, что он был доставлен сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправлен в Минск. Он умер утром 19 августа.

В МВД Белоруссии ранее подтверждали, что в Бресте вечером 11 августа милиция стреляла по протестующим из огнестрельного оружия на поражение и один человек был ранен. Стрельба велась по агрессивно настроенным людям с арматурой в руках, которых не остановили предупредительные выстрелы в воздух.

Ранее была официально подтверждена гибель 19-летнего протестующего, который 16 августа попал под иномарку в Минске. В Гомеле 9 августа в больнице умер 25-летний мужчина, которого задержали и которому стало плохо в автозаке. В ночь на 11 августа в Минске был убит 34-летний Александр Тарайковский. В МВД Белоруссии обещали разобраться со случаями злоупотребления силой со стороны милиции.