В Белоруссии допустили потерю четверти ВВП при отказе от Союза с РФ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Кооперация Белоруссии с Россией в рамках Союзного государства формирует более 50% ВВП республики (около $60 млрд в год - ИФ), выход из союза приведет к значительным потерям для белорусской экономики. Об этом заявил помощник президента Белоруссии по финансово-кредитной системе, доктор экономических наук Валерий Бельский.

"Предположим, что в стране начнут реализовываться те посылы, которые сформулировала Светлана Тихановская (экс-кандидат на выборах, которую оппозиция считает президентом - ИФ). Например: "Я считаю, что Беларуси не нужно Союзное государство". Предсказуемый итог – утрата позиций на российском рынке, одномоментный переход на мировые цены на нефть и газ. Учитывая, что кооперация с Россией формирует более 50% ВВП, примерно половину от этой величины сразу стоит списать с нашего баланса. Благосостояние просядет в той же пропорции, как минимум", - говорится в публикации Бельского на сайте госагентства БелТА.

Между тем ранее член координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявляла, что белорусская оппозиция в случае прихода к власти не намерена отказываться от действующих международных договоренностей со странами-партнерами, включая Россию.