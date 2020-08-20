Песков отказался комментировать слова экс-главы администрации Кремля о Лукашенко

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Кремле с уважением относятся к бывшему главе администрации президента Александру Волошину, но его точка зрения по событиям в Белоруссии не является официальной, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Что касается Александра Стальевича, мы с большим уважением относимся к нему, к его огромному опыту. Сейчас он выражает свою личную точку зрения, он волен это делать", - сказал он.

Песков повторил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Белоруссии и он не будет даже делать комментарии на этот счет.

"Идентифицировать, именовать проблемы внутрибелорусские должны белорусские власти в диалоге с представителями тех, кто выражает протест. Мы не стали бы сейчас в этот процесс никоим образом вмешиваться, тем более сейчас на самой горячей стадии", - подчеркнул пресс-секретарь.

Волошин на онлайн-встрече с экспертным сообществом, которую организовала Школа гражданского просвещения, заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко утратил ощущение реальности, потерял популярность, и это все привело к массовым протестам. По его словам, у белорусских граждан накопилось недовольство, которое привело к происходящему в республике. Волошин добавил, что белорусы завоевали уважение во всем мире, показав, что протесты могут проходить мирно, без погромов, грабежей, поджогов машин и националистических выходок. Он также осудил "зверское отношение" силовых структур к протестующим.