Сенатор Камала Харрис согласилась стать кандидатом в вице-президенты США

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ от Калифорнии Камала Харрис на съезде партии дала согласие участвовать в ноябрьских выборах как кандидат на должность вице-президента при кандидате в президенты Джо Байдене. Как отмечает АР, она стала первой цветной женщиной в истории, согласившейся на такую роль на выборах.

I believe there"s not a single thing we can"t do if we do it together. Chip in to help us build the movement that will beat Donald Trump and put me and @KamalaHarris in the White House. https://t.co/3nXDORqfjB — Joe Biden (@JoeBiden) August 20, 2020

В выступлении на съезде Харрис призвала избирателей голосовать за президента, который принесет перемены, и отметила, что вакцины от расизма не существует. Действующего президента она обвинила в некомпетентности и бессердечии и возложила на него ответственность за смерти американцев от коронавируса. По ее словам, американцы заслуживают большего.

Ранее Харрис выдвигалась на пост президента, но не прошла отбор на праймериз. Она пыталась найти баланс между позициями умеренных демократов и ультралевой частью партии, но в результате, как отмечали СМИ, не устроила ни тех, ни других и вышла из борьбы. Как ожидают эксперты, теперь, после выдвижения ее кандидатура не вызовет неприятия ни у умеренных демократов, ни у радикалов. Байден обещал выбрать женщину в качестве кандидата в вице-президенты, и в итоге остановился на Харрис.

Президент Дональд Трамп уже высказался, что Байден выбрал слабого кандидата в вице-президенты, который слабо провел праймериз, а также отметил, что она занимает крайние левые позиции. Экс-президент Барак Обама, напротив, назвал Харрис идеальным кандидатом на пост вице-президента.

Камале Харрис 55 лет. Ее отец - выходец из Ямайки, мать была родом из Индии. Ранее она была генпрокурором Калифорнии, а с 2017 году является сенатором.