Джо Байден начал выбирать кандидата на пост вице-президента

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Претендент на пост президента США Джо Байден официально объявил состав комитета по подбору кандидата на пост вице-президента, сообщили в четверг Национальное общественное радио (NPR) США.

В комитет вошли бывший сенатор от штата Коннектикут Крис Додд, представитель штата Делавэр в Конгрессе США Лиза Блант Рочестер, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти и бывшая помощница вице-президента Синтия Хоган.

В команду также войдут члены "сети проверяющих групп", которые работают под руководством Боба Бауэра, бывшего советника администрации экс-президента США Барака Обамы, и Даны Ремус, главного советника кампании Байдена, и Лизы Монако, бывшего советника по национальной безопасности при Обаме.

Ранее Байден заявлял, что хотел бы видеть на посту вице-президента США женщину. Он хотел рассмотреть кандидатуру сенатора от Калифорнии Камалы Харрис.

Сама Харрис ранее в апреле заявляла, что для нее "будет честью служить вместе с Джо (Байденом - ИФ)".

По данным NPR, главным кандидатом на пост вице-президента будет сенатор Элизабет Уоррен. Она участвовала в президентской гонке, но сняла кандидатуру.

Еще один вероятный кандидат – бывший претендент на пост губернатора штата Джорджия Стейси Абрамс.

Среди возможных кандидатов также упоминаются сенатор от штата Невада Кэтрин Кортес-Масто, губернатор Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришэм и член Палаты представителей штата Флорида Вал Демингс.