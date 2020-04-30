Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 30.04В России 106 498+7 099В мире 3 193 886+77 488

Джо Байден начал выбирать кандидата на пост вице-президента

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Претендент на пост президента США Джо Байден официально объявил состав комитета по подбору кандидата на пост вице-президента, сообщили в четверг Национальное общественное радио (NPR) США.

В комитет вошли бывший сенатор от штата Коннектикут Крис Додд, представитель штата Делавэр в Конгрессе США Лиза Блант Рочестер, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти и бывшая помощница вице-президента Синтия Хоган.

В миреДжо Байден призвал американцев не пить отбеливательДжо Байден призвал американцев не пить отбеливательЧитать подробнее

В команду также войдут члены "сети проверяющих групп", которые работают под руководством Боба Бауэра, бывшего советника администрации экс-президента США Барака Обамы, и Даны Ремус, главного советника кампании Байдена, и Лизы Монако, бывшего советника по национальной безопасности при Обаме.

Ранее Байден заявлял, что хотел бы видеть на посту вице-президента США женщину. Он хотел рассмотреть кандидатуру сенатора от Калифорнии Камалы Харрис.

Сама Харрис ранее в апреле заявляла, что для нее "будет честью служить вместе с Джо (Байденом - ИФ)".

По данным NPR, главным кандидатом на пост вице-президента будет сенатор Элизабет Уоррен. Она участвовала в президентской гонке, но сняла кандидатуру.

Еще один вероятный кандидат – бывший претендент на пост губернатора штата Джорджия Стейси Абрамс.

Среди возможных кандидатов также упоминаются сенатор от штата Невада Кэтрин Кортес-Масто, губернатор Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришэм и член Палаты представителей штата Флорида Вал Демингс.

Джо Байден США Элизабет Уоррен Камала Харрис

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 30 апреля

Мэр Лос-Анджелеса пообещал бесплатно протестировать на коронавирус всех горожан

Мэр Лос-Анджелеса пообещал бесплатно протестировать на коронавирус всех горожан

В США заявили о возможности создать сотни миллионов доз вакцин против COVID-19 к 2021 г.

Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило 1 млн человек

Число заявок об убежище в Европе в марте сократилось на 43%

Харрисон Форд на самолете опасно сблизился со взлетающим лайнером

Харрисон Форд на самолете опасно сблизился со взлетающим лайнером

COVID-19 унес в мире жизни почти 230 тыс. человек

Глава ФРС заявил, что экономике Штатов понадобятся еще деньги

Глава ФРС заявил, что экономике Штатов понадобятся еще деньги

Что случилось этой ночью: четверг, 30 апреля

Трамп оценил число проведенных тестов на COVID-19 в стране в 6 млн

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');