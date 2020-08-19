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Калягин призвал белорусов сохранить Купаловский театр

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин призвал артистов белорусского Национального академического театра имени Янки Купалы сохранить учреждение. Происходящее с театром он назвал "чудовищной ситуацией".

Он отметил, что признает право каждого на собственную гражданскую позицию и артисты вольны ее высказывать, как хотят. Он призвал их сохранить театр, и добавил, что российские театральные деятели переживают из-за происходящего.

Калягин напомнил о богатой истории Купаловского театра, о его яркой и интересной нынешней работе и поздравил коллектив с предстоящим юбилеем.

Гендиректор театра Павел Латушко 14 августа публично поддержал протестующих и выступил против насилия. Министерство культуры Белоруссии 17 августа его уволило. В знак протеста из театра начали увольняться актеры и технический персонал, заявления подали больше 80 человек. 19 августа сотрудники сообщили, что театр заблокирован, их не пускают внутрь, а бело-красные флаги, которые они вывесили по периметру, все убраны. На двери появилось объявление о проведении санобработки.

Александр Калягин Белоруссия Минск театр Янки Купалы СТД

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