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Лукашенко пообещал Купаловскому театру полную свободу рыночных отношений

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент Александр Лукашенко предложил артистам Национального академического театра имени Янки Купалы ставить спектакли в США, если они хотят свободы, и пообещал не вмешиваться. Он сказал это на встрече с рабочими агрокомбината "Дзержинский", передает "БелТА".

"Сейчас они пытаются написать какие-то заявления. А я думаю: они хотели свободы, у них лозунг был: "Свобода. Рынок". Я им сейчас предоставлю (и предоставил уже) полную свободу. Есть коллектив, заявляйте в Америку, что привезете туда спектакль, езжайте туда и ставьте спектакль. Вам заплатят доллар - поделите, заплатят тысячу долларов - тысячу поделите. Не примут вас - ну, это же рынок. Съездите в Россию, поставьте спектакль. То есть полная свобода, летайте, ставьте спектакли. Мы не будем в это вмешиваться. И рыночные отношения: сколько заработали, столько и получите", - пообещал он.

Лукашенко отметил, что государство дотирует сферу культуры, но раз коллективы хотят свободы, им это "организуют".

Купаловский театр с 21 августа ушел в простой на неопределенный период. Как сказал и.о. директора Валерий Громада, это случилось из-за "невозможности организации показа спектаклей".

17 августа Минкультуры уволило гендиректора театра Павла Латушко после того, как он осудил насилие. Вслед за ним заявления об увольнении подала большая часть коллектива. В Минкультуры заявили, что этим сотрудникам дали время на размышление.

19 августа театр был заблокирован, сотрудников в здание не пустили.

Акции против насилия в Минске

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Александр Лукашенко Белоруссия Минск театр Янки Купалы США Павел Латушко

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