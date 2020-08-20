Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:11Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 411 300+274 346

Член координационного совета Латушко сообщил об угрозе своего ареста

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Член Координационного совета по трансферу президентской власти в Белоруссии, бывший дипломат и министр культуры Павел Латушко сообщил о поступающих ему предупреждениях об угрозе ареста в жесткой форме.

"По различным каналам доходит информация – и людям, которые мне помогают, и мне непосредственно – о необходимости незамедлительно выехать в Москву, и такое содействие будет оказано, чтобы избежать задержания, даже в жесткой форме, решение о котором якобы принято (властями - ИФ)", - заявил Латушко в комментарии агентству "Интерфакс".

В миреЛукашенко назвал координационный совет "черной сотней"Читать подробнее

При этом, по его словам, он не совершает антиконституционных действий, которые могли бы стать объективным основанием для его задержания и ареста. "С другой стороны, мы слышали политические заявления на уровне высшего руководства (Белоруссии - ИФ), что все подобные действия являются антиконституционными и есть достаточно правовых оснований, чтобы привлекать к ответственности и реагировать", - отметил Латушко.

"Но мы (Координационный совет - ИФ) специально даем ознакомиться с резолюцией, чтобы все могли сделать вывод – есть здесь антиконституционные шаги? Есть ли нарушение действующего законодательства Беларуси? Таких антиконституционных шагов нет. Мы просто ретранслируем мнение большинства", - подчеркнул он.

"И если откровенно говорить, у нас нет механизмов, которые могли бы позволить нам нарушить закон. Если бы создали тайную организацию, разработали схемы, структуры и финансовые потоки... Ничего этого не было, нет и не будет. Таких планов нет", - заверил Латушко.

Он подчеркнул: "Мы нормально хотим диалога, мы белорусы, мы толерантные люди".

Как сообщалось, в Минске по инициативе экс-кандидата в президенты Белоруссии, находящейся в Литве, Светланы Тихановской был создан Координационный совет с целью транзита власти в стране. Основной целью Совета является проведение новых президентских выборов на основе консенсуса и диалога с действующей властью.

Латушко на днях был уволен с поста гендиректора государственного Купаловского театра, актеры которого массово поддержали акции протеста. После этого он присоединился к Координационному совету. Ранее Латушко занимал высокие государственные должности – он работал министром культуры, до этого – послом Белоруссии во Франции, ранее – послом в Польше.

Белоруссия Павел Латушко

Новости по теме

Новости

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Валерий Цепкало встретился с главой МИД Польши

Валерий Цепкало встретился с главой МИД Польши

В ФРГ за сутки выявили рекордное с апреля число случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: четверг, 20 августа

Трудовая партия Кореи назначила дату очередного съезда

Трудовая партия Кореи назначила дату очередного съезда

Трамп интересовался обменом Пуэрто-Рико на Гренландию

Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии

Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии

Оппозиция в Белоруссии поставила цель преодолеть политический кризис

Компании США и Европы потратят $1 трлн на вывод производства из Китая

Рыночная стоимость Apple впервые превысила $2 трлн

Рыночная стоимость Apple впервые превысила $2 трлн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');