Генсек ОДКБ заявил, что власти Белоруссии не обращались за помощью

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии, в связи с обстановкой в стране, не обращались за помощью к государствам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"У нас есть механизм оказания помощи, любая помощь, которая может быть оказана, организуется только на основе запроса государства, сейчас таких запросов от Белоруссии нет. Более того, я уверен, что Беларусь в силах самостоятельно справиться", - сказал он журналистам в воскресенье на полях форума "Армия".

Отвечая на вопрос о готовности ОДКБ оказать помощь Белоруссии, Зась сообщил, что в случае поступления запроса, в организации предусмотрено проведение экстренных консультаций с включением всех государств, и оперативная выработка решения об оказании поддержки или помощи.

Как сказал генсек ОДКБ, "в зависимости от того, какую помощь запросит государство".

Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.

В минувший понедельник Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.