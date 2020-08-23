Военные Белоруссии на время акций взяли под охрану памятники

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны Белоруссии заявило, что берет под охрану памятники и мемориалы погибшим во время Великой отечественной войны в связи с тем, что там якобы проводятся акции под национальными бело-красно-белыми флагами.

"Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей - сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем! Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту", - говорится в заявлении белорусского Минобороны.

"Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах - вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией", - говорится в заявлении.

Позже госагентство БелТА разместило соответствующее заявление министра обороны Виктора Хренина. Министр выступил с заявлением на фоне стелы "Минск - город-герой", на площади возле которой в минувшее воскресенье собрался самый крупный протестный митинг.

По оценкам СМИ, в нем приняло участие более 300 тыс. человек. Самой распространенной символикой у протестующих является национальный бело-красно-белый флаг, который являлся официальным государственным символом Белоруссии после обретения независимости в начале 90-х годов.