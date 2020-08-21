Омские медики разрешили перевести Алексея Навального в Германию

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Омские медики не возражают против транспортировки оппозиционера Алексея Навального в Германию. Об этом сообщил журналистам заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.

"Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники", - сказал он.

"Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолёт ждёт с утра, документы тоже были готовы тогда же", - написала в свою очередь в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Накануне Алексей Навальный был госпитализирован в омскую больницу. Ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

В настоящее время оппозиционер находится в коме, на аппарате ИВЛ. По словам медиков, транспортировка может угрожать его жизни.