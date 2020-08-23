В Таллине тысяча человек встали в цепочку солидарности с белорусами

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В столице Эстонии Таллине вечером состоялась акция в поддержку белорусской оппозиции - живая цепочка "Путь свободы", - организованная местными белорусами и их эстонскими сторонниками.

Люди выстроились от площади Свободы в центре города до посольства Белоруссии с белорусскими флагами, плакатами "Лукашенко, уходи".

Как сообщили организаторы акции, в цепочке выстроились около тысячи человек.

С инициативой выстроить цепь в поддержку Белоруссии выступили страны Балтии. По данным организаторов, акция, которая получила название "Путь свободы", проходит в 32 странах.

Очередная многотысячная акция протеста состоялась в воскресенье и в Минске. Часть протестующих дошли до Дворца независимости и остановились в нескольких десятках метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от Дворца.