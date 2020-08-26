Тихановская призвала белорусские власти отпустить двух оппозиционеров

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к белорусскими силовикам с требованием освободить двух членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, которые во вторник по решению суда были арестованы на 10 суток.

"Я призываю правоохранителей безотлагательно прекратить давление на членов Координационного совета и освободить Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Не пробуйте запугать нас и сами не бойтесь идти на открытый диалог с народом, к которому призывает Координационный совет!" - говорится в обращении Тихановской.

Находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты подчеркивает, что "Координационный совет выступает за урегулирование политического кризиса в Беларуси путем переговоров и проведение новых честных выборов". При этом, по ее словам, "вместо поиска диалога администрация уходящего президента занимается мелочными обвинениями и преследованиями".

"Никакие репрессии не будут приняты нашим обществом. Никакие попытки удержания власти не помогут избежать ответственности за репрессии", - считает Тихановская.

Она также полагает, что "задержание членов Координационного Совета - признак отсутствия государственного мышления".

Как сообщалось, члена Координационного совета Ковалькову суд приговорил к административному аресту на 10 суток. Ранее другой член президиума Координационного совета Дылевский также получил 10 суток административного ареста.

Ковалькова и Дылевский были задержаны в понедельник днем в районе Минского тракторного завода в рамках административного процесса.

На прошлой неделе сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. В состав Координационного совета вошли около 50 человек.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк после создания совета оппозиции заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.