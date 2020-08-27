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Автобус расстрелян вблизи Люботина Харьковской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Харьковская полиция выясняет обстоятельства стрельбы в районе города Люботин.

Как сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", на киевской трассе, не доезжая до Люботина, сейчас стоят несколько полицейских машин и скорая, а на въезде в город - пробка.

По информации соцсетей, был заблокирован и расстрелян автобус. В одном из сообщений утверждается, что, по предварительной информации, "двое убиты, один ранен и один похищен". Сообщается, что "под Харьковом заблокирован бандитами и расстрелян автобус".

Вместе с тем в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области пока не подтверждают информацию об убитых.

"Насчет раненых выясняем", - сказали в отделе коммуникаций.

Украина Харьков

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