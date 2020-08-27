Напавшие на автобус в Харьковской области задержаны

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Группа напавших на микроавтобус с членами общественной организации "Патриоты - За жизнь" задержана в Красноградском районе Харьковской области. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Машины, на которых были нападавшие, установлены, сообщил Геращенко в фейсбуке. По его словам, сотрудники полиции задержали группу нападавших в Красноградском районе Харьковской области.

Он также уточнил, что в результате нападения одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Ещё один гражданин получил черепно-мозговую травму. Информация о гибели кого либо из участников противостояния не соответствует действительности.

"Политическим партиям и вообще кому бы то ни было Конституцией Украины запрещено иметь любые силовые формирования. Право на законное применение силы есть только у государства. Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили - правых, левых, красных или голубых. Все лица виновные в применении насилия будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнул Геращенко.

"У пострадавших - ранения мягких тканей из травматического оружия", - сказал также Геращенко в эфире телеканала "Украина-24" вечером в четверг.

Как сообщалось, по данным полиции, вблизи поселка Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации "За жизнь".

"После этого из автомобиля Mitsubishi вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле", - сообщает полиция.

Депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович сообщил, что часть нападавших задержана.

"Две машины из шести нападавших задержаны. Это "Азов" и "Нацкорпус" - ехали из Полтавы, где должны были напасть на руководителей нашей политической силы. Не успели. По дороге в Харьков напали на наш автобус", - написал он в фейсбуке.