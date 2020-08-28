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Что случилось этой ночью: пятница, 28 августа

Отказ Украины от контактов с Белоруссией и реакция Пентагона на инцидент с российским военным патрулем в Сирии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украина заморозила все контакты с Белоруссией, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев будет следить за развитием ситуации в Белоруссии и возобновит контакты с Минском, когда убедится в том, что они не несут "ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины".

- Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии. На съезде республиканцев он принял предложение партии баллотироваться на второй срок. В своей речи Трамп пообещал "защищать Америку от опасностей", продолжать "борьбу с фашизмом и коммунизмом", раскритиковал своего соперника от Демократической партии Джо Байдена и перечислил свои заслуги на посту президента - рост военного бюджета, укрепление НАТО, борьбу с нелегальной миграцией и другие.

- Пентагон отреагировал на инцидент с российским военным патрулем в Сирии. Представитель ведомства предупредил Россию, что США будут защищать своих военных на сирийской территории при любой угрозе их безопасности. Действия российского военного патруля он оценил как "намеренно провокационное и агрессивное поведение".

- Разработанную "Вектором" вторую российскую COVID-вакцину зарегистрируют по ускоренной схеме. Как и в случае с первой вакциной "Спутник V", регистрационное удостоверение будет выдано после второго этапа клинических исследований. Третий этап испытаний пройдет уже после регистрации. В "Векторе" рассчитывают, что их вакцина обеспечит необходимый уровень антител минимум на один эпидемический сезон.

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