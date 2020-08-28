Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:18Заразились
на 27.08В России 975 576+4 711В мире 24 176 836+287 686

Трамп перечислил свои заслуги на посту президента США

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, выступая на съезде Республиканской партии, отнес к своим заслугам рост военного бюджета и укрепление НАТО, борьбу с нелегальной миграцией, поддержку Израиля.

Он отметил, что ему пришлось активно заниматься усилением армии страны, чего не делалось при предыдущей администрации. Ему удалось добиться роста военного бюджета и создать новый род вооруженных сил - космические силы. Результатом своих усилий Трамп назвал повышение отчислений стран-членов НАТО на нужды обороны. По его словам, "даже генсек НАТО Йенс Столтенберг удивился" этому, заявив, что "это удалось только президенту Трампу".

Трамп добавил, что он смог развернуть активную борьбу с нелегальной миграцией, начал строительство стены на границе с Мексикой, которое будет вскоре завершено.

В качестве достижений в области внешней политики Трамп назвал успехи в нормализации ситуации в Афганистане и возвращение американских военных на родину, прекращение "грабежа Америки Китаем", укрепление позиций Израиля, победу над запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" и устранение ее лидера Абу Бакра аль- Багдади, а также ликвидацию "террориста номер один" - иракского военачальника Касема Сулеймани.

Ранее Трамп дал согласие баллотироваться на второй срок на пост главы государства от Республиканской партии и официально стал кандидатом в президенты США. Противостоять ему на выборах в ноябре будет кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 28 августа

Выборы в США - 2020

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Пентагон предупредил Россию, что будет защищать своих военных в Сирии

Пентагон предупредил Россию, что будет защищать своих военных в Сирии

Украина заморозила все контакты с Белоруссией

Украина заморозила все контакты с Белоруссией

Более 180 человек задержаны в Минске на акции протеста

Правозащитники сообщили о почти 100 задержанных во время акции в Минске

Что произошло за день: четверг, 27 августа

Автобус расстрелян вблизи Люботина Харьковской области

Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии

Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии

МВД Белоруссии обещало отпустить журналистов после проверки документов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');