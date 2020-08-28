Трамп перечислил свои заслуги на посту президента США

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, выступая на съезде Республиканской партии, отнес к своим заслугам рост военного бюджета и укрепление НАТО, борьбу с нелегальной миграцией, поддержку Израиля.

Он отметил, что ему пришлось активно заниматься усилением армии страны, чего не делалось при предыдущей администрации. Ему удалось добиться роста военного бюджета и создать новый род вооруженных сил - космические силы. Результатом своих усилий Трамп назвал повышение отчислений стран-членов НАТО на нужды обороны. По его словам, "даже генсек НАТО Йенс Столтенберг удивился" этому, заявив, что "это удалось только президенту Трампу".

Трамп добавил, что он смог развернуть активную борьбу с нелегальной миграцией, начал строительство стены на границе с Мексикой, которое будет вскоре завершено.

В качестве достижений в области внешней политики Трамп назвал успехи в нормализации ситуации в Афганистане и возвращение американских военных на родину, прекращение "грабежа Америки Китаем", укрепление позиций Израиля, победу над запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" и устранение ее лидера Абу Бакра аль- Багдади, а также ликвидацию "террориста номер один" - иракского военачальника Касема Сулеймани.

Ранее Трамп дал согласие баллотироваться на второй срок на пост главы государства от Республиканской партии и официально стал кандидатом в президенты США. Противостоять ему на выборах в ноябре будет кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.