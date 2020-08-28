Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии Фото: Reuters

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Действующий президент США Дональд Трамп дал согласие баллотироваться на второй срок на пост главы государства от Республиканской партии.

"Я горжусь вашим доверием и тем, что вы выдвинули меня на пост президента на следующие четыре года", - сказал Трамп в завершающий день работы съезда республиканцев.

"Я принимаю это предложение", - заявил действующий президент Соединенных Штатов.

В понедельник, 24 августа, на участники съезда Республиканской партии США официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии на выборах в ноябре 2020 года. Кроме того, Майк Пенс официально стал кандидатом на пост вице-президента США.

Противостоять кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис.