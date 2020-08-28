Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:18Заразились
на 27.08В России 975 576+4 711В мире 24 176 836+287 686

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
Президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии
Фото: Reuters

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Действующий президент США Дональд Трамп дал согласие баллотироваться на второй срок на пост главы государства от Республиканской партии.

"Я горжусь вашим доверием и тем, что вы выдвинули меня на пост президента на следующие четыре года", - сказал Трамп в завершающий день работы съезда республиканцев.

"Я принимаю это предложение", - заявил действующий президент Соединенных Штатов.

В понедельник, 24 августа, на участники съезда Республиканской партии США официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии на выборах в ноябре 2020 года. Кроме того, Майк Пенс официально стал кандидатом на пост вице-президента США.

Противостоять кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис.

Хроника 09 января 2018 года – 28 августа 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Пентагон предупредил Россию, что будет защищать своих военных в Сирии

Пентагон предупредил Россию, что будет защищать своих военных в Сирии

Украина заморозила все контакты с Белоруссией

Украина заморозила все контакты с Белоруссией

Более 180 человек задержаны в Минске на акции протеста

Правозащитники сообщили о почти 100 задержанных во время акции в Минске

Что произошло за день: четверг, 27 августа

Автобус расстрелян вблизи Люботина Харьковской области

Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии

Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии

МВД Белоруссии обещало отпустить журналистов после проверки документов

Пандемия коронавируса

Власти Германии решили ввести штраф в 50 евро за отсутствие маски

Власти Германии решили ввести штраф в 50 евро за отсутствие маски

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');