Пентагон предупредил Россию, что будет защищать своих военных в Сирии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - США будут принимать необходимые действия по защите своих войск в Сирии во всех случаях, когда их безопасность будет под угрозой, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Комментируя инцидент с российским военным патрулем и американцами в Сирии, он сказал: "Мы предупредили русских, что их поведение опасно и неприемлемо... и мы оставляем за собой право энергично защищать наши войска всякий раз, когда их безопасность будет поставлена под угрозу".

В то же время Хофман подчеркнул, что США "ожидают возвращения к рутинной и профессиональной работе по предотвращению конфликтов в Сирии".

Действия российского военного патруля он оценил как "намеренно провокационное и агрессивное поведение" в нарушение соглашения о деконфликтации.

Чиновник отметил, что американские военные "избегают конфликтов с российскими войсками в Сирии во времени и пространстве при проведении операций", и заявил, что Пентагон приветствовал "профессионализм и сдержанность" американских военных в ходе инцидента.

В минувший четверг Минобороны РФ по итогам телефонного разговора начальников генштабов России и США Валерия Герасимова и Марка Милли обвинило американских военных в нарушении договоренностей и попытке блокировать патруль российской военной полиции в Сирии. В ответ на это "военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", говорилось в сообщении.