Задержан соучредитель "Kyky.org" и "The Village Беларусь"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Задержан соучредитель интернет-изданий "Kyky.org" и "The Village Беларусь" Александр Василевич, сообщила в фейсбуке его жена Надежда Зеленкова. Она не смогла добавить подробностей, сославшись на подписку о неразглашении.

27 августа в редакциях обоих изданий прошли обыски. Об этом сообщал правозащитный центр "Весна". В Комитете государственного контроля ситуацию не комментировали.

"Комсомольская правда в Беларуси" уже две недели не печатается и не распространяется в стране, а 26 августа в редакции началась внеплановая проверка Госконтроля и налоговой, сообщила Наталья Галезник, гендиректор ЗАО "БелКП-ПРЕСС", издающего газету.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 августа назвал журналистов государственных СМИ примером лояльности государству. "Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы лязгают за пределами", - сказал он в Орше.