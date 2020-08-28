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МВД Белоруссии оценило в 114 число задержанных на акциях 27 августа

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Более 100 человек были задержаны в Белоруссии накануне за административные нарушения во время протестных акций, сообщило в пятницу МВД республики.

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"До рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 114 граждан", - говорится в сообщении.

Наиболее активные протестные акции состоялись в Минске. В частности, число участников акции у Красного костела на площади Независимости МВД оценило в 1,4 тыс. человек.

Накануне незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщал, что по состоянию на 22:00 известно о 181 задержанном в Минске.

Белоруссия

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